Patti Marina e le Isole Eolie, unica offerta accolta da Palazzo dell’Aquila

Con la stagione estiva ormai avviata, l’amministrazione di Palazzo dell’Aquila ha completato la valutazione delle offerte per il servizio di navigazione tra Patti Marina e le Isole Eolie. L’avviso esplorativo, rivolto alle compagnie interessate al collegamento traghetto, è scaduto sabato scorso e ha registrato un’unica candidatura. Nel verbale stilato negli uffici di piazza Scaffidi, la proposta presentata dalla società “Tarnav Group” di Milazzo è stata giudicata ammissibile, subordinatamente alle consuete verifiche di rito.

Parallelamente, l’operatore “Visit Sicily Tours” di Cefalù ha formalmente richiesto l’annullamento dell’avviso esplorativo, annunciando l’intenzione di impugnare il provvedimento. L’azione della compagnia mette in discussione l’esclusiva sul bando, mentre l’amministrazione locale prosegue nell’iter finalizzato all’affidamento del servizio.

Il progetto di ripristino del collegamento marittimo con le Eolie rappresenta una priorità per il territorio, dove l’attività turistica e ricettiva dipende in larga parte dalla continuità dei trasporti via mare. Il punto di partenza individuato è il pontile di Patti Marina, considerato strategico per favorire l’accesso alle isole e sostenere l’indotto economico della zona. In attesa degli esiti delle verifiche e di eventuali contenziosi, Palazzo dell’Aquila conferma l’impegno a garantire un servizio efficiente e regolare nel più breve tempo possibile.

