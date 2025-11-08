Condizioni Meteo in Sicilia, Sabato stabile, Domenica con piogge diffuse

In Sicilia il fine settimana sarà caratterizzato da un’evoluzione meteorologica variabile tra sabato e domenica. Nella giornata di sabato è previsto un ulteriore rinforzo dell’alta pressione, con condizioni prevalentemente stabili. Sul litorale tirrenico il mattino sarà contraddistinto da cieli molto nuvolosi con deboli precipitazioni, seguite da un graduale diradamento della copertura fino a cielo poco nuvoloso in serata. Il litorale ionico presenterà condizioni in gran parte serene, con qualche addensamento nelle ore serali.

Sul versante meridionale e nelle aree interne il tempo risulterà variabile, con schiarite più consistenti durante il pomeriggio. Sull’Appennino si prevede cielo per lo più poco nuvoloso, con locali nubi nelle prime ore del giorno. I venti saranno deboli dai quadranti sud-occidentali, lo zero termico si attesterà intorno ai 2.950 metri, mentre il Basso Tirreno si presenterà molto mosso e il Canale di Sicilia mosso.

Domenica è atteso l’arrivo di una struttura depressionaria che determinerà condizioni instabili. Sul litorale tirrenico le piogge deboli del mattino subiranno una temporanea attenuazione durante il pomeriggio, per poi riprendere in serata. Sul litorale ionico la nuvolosità intensa con deboli piogge tenderà a ridursi gradualmente nel corso della giornata.

Sul versante meridionale sono previste schiarite alternate a nubi in aumento, fino a cielo coperto e piogge deboli serali. Nelle zone interne e sull’Appennino la giornata sarà prevalentemente nuvolosa con precipitazioni deboli diffuse. I venti, inizialmente deboli nord-orientali, ruoteranno verso sud-ovest, con mare mosso sui bacini regionali. – Fonte 3Bmeteo.

