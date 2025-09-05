Messina, istituita la Cabina di Regia per lo sviluppo sostenibile

La Città Metropolitana di Messina ha istituito la Cabina di Regia per l’Agenda Metropolitana dello Sviluppo Sostenibile, uno strumento finalizzato a coordinare e monitorare le azioni strategiche in materia ambientale, sociale ed economica. L’iniziativa rientra nel programma nazionale promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che con Decreto Dirigenziale n. 329 dell’11 novembre 2024 ha approvato e finanziato il progetto “Messina 2030, Città Metropolitana Sostenibile”.

La Cabina di Regia opererà su due livelli. Il Tavolo Istituzionale sarà guidato dal Sindaco Metropolitano Federico Basile, con il supporto del Segretario Generale Rossana Carrubba, del Direttore Generale Giuseppe Campagna e dei rappresentanti dei principali settori territoriali. Parallelamente, il Tavolo Tecnico, coordinato da Campagna, coinvolgerà funzionari e specialisti esterni. Tra i componenti figurano Carmelo Maggioloti, Francesca Bartolone, Salvatore Siligato, Francesca Patanè, Roberto Siracusano, Salvatore Ricciardi, Stefania Leardi, Biagio Privitera, Concetta Piccolomini e Michela Giacobbe.

Il supporto operativo sarà garantito dalla Segreteria Tecnico-Amministrativa, coordinata da Campagna e composta da Melania Ilacqua, Rosaria Certo, Giovanni Tripodo, Santino Tomasello, Domenico Puglisi, Salvatore Bombaci e Dario Allegra.

«Questo progetto è una grande opportunità – ha dichiarato il Sindaco Basile – perché consente di costruire una visione comune di sviluppo basata su responsabilità e innovazione».

Il Direttore Generale Campagna ha aggiunto: «Con la Cabina di Regia vogliamo dare continuità e struttura a un percorso misurabile, fondato su qualità tecnica, trasparenza e inclusione».

L’Agenda “Messina 2030” si propone come strumento strategico in linea con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, con l’obiettivo di integrare crescita economica, inclusione sociale e tutela ambientale.

