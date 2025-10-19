Prevenzione e PNRR, Musumeci: “Basta piangersi addosso”

Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha richiamato la necessità di una maggiore attenzione alla prevenzione in Sicilia, regione esposta a elevato rischio sismico e idrogeologico. Intervenendo a Catania nel corso della giornata conclusiva della convention di Fratelli d’Italia “Patrioti in Comune”, Musumeci ha osservato che “non dobbiamo soltanto limitarci a piangere sul latte versato, dobbiamo lavorare per la prevenzione”, sottolineando come, troppo spesso, “ci commuoviamo dopo ogni tragedia, ma dopo due o tre giorni dimentichiamo”.

Il ministro ha rimarcato l’importanza di sfruttare le risorse disponibili per rafforzare la sicurezza del territorio: “Bisogna ricorrere ai rimedi, assieme a tutte le altre opportunità che i fondi pubblici nazionali ed europei mettono a disposizione della comunità siciliana”. Ha quindi invitato le amministrazioni, sia locali sia centrali, a rispettare le scadenze, in particolare quelle legate al PNRR. “Alcune scadenze sono inesorabili, bisogna rispettarle”, ha aggiunto, richiamando l’impegno condiviso delle istituzioni.

Alla giornata conclusiva della manifestazione, dedicata al tema dell’identità e della proiezione mediterranea della Sicilia, non ha potuto partecipare il presidente del Senato, Ignazio La Russa, trattenuto a Roma per impegni istituzionali. Nel suo messaggio video, La Russa ha espresso apprezzamento per l’impegno del partito nell’isola, affermando che “c’è in tutti la volontà di fare passi avanti nel nome di Fratelli d’Italia e sotto la guida di Giorgia Meloni”.

