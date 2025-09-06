Furto alla tv locale AMnotizie, ai domiciliari a un giovane straniero

Un 24enne di nazionalità straniera è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, su disposizione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Patti, Ugo Molina. Il provvedimento, eseguito ieri dai Carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello, è stato emesso su richiesta della Procura della Repubblica, guidata dal procuratore Angelo Vittorio Cavallo.

Il giovane è ritenuto responsabile del furto aggravato avvenuto lo scorso 11 luglio a Capo d’Orlando, ai danni di un’emittente televisiva locale. Secondo le ricostruzioni investigative, l’indagato si sarebbe introdotto all’interno dei locali dell’azienda dopo aver forzato una finestra, riuscendo a impossessarsi di circa 150 euro in contanti e di due telefoni cellulari con relative schede.

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri sotto il coordinamento della Procura, ha consentito di raccogliere elementi ritenuti gravi indizi di colpevolezza. Determinante, in particolare, è stata l’analisi dei filmati provenienti dai sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno contribuito a delineare il quadro indiziario a carico del 24enne.

Sulla base di tali risultanze, il Gip ha accolto le richieste avanzate dalla Procura, disponendo la misura cautelare, ora eseguita dai militari. L’indagato si trova attualmente sottoposto agli arresti domiciliari, controllato tramite dispositivo elettronico.

