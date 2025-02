Maltempo in Sicilia, la Protezione Civile attiva per l’emergenza

L’ondata di maltempo che sta interessando la Sicilia orientale è attentamente monitorata dalle autorità regionali. Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato di essere in stretto contatto con il capo della Protezione Civile e con il sindaco di Messina per coordinare gli interventi necessari e garantire assistenza tempestiva alla popolazione. “Al momento la situazione sembra sotto controllo”, ha affermato il governatore.

Schifani ha sottolineato come il sistema di soccorso fosse già operativo, grazie all’allerta arancione emanata il giorno precedente dalla Protezione Civile regionale per le aree interessate. Le operazioni di assistenza sono state avviate nelle scorse ore per aiutare i residenti in difficoltà e ridurre i danni provocati dall’esondazione del torrente Zafferia a Messina e nelle zone meridionali della città. Particolare attenzione è stata riservata anche ai centri abitati dell’Etna, dove una violenta grandinata ha causato ingenti danni.

Il presidente della Regione ha espresso gratitudine nei confronti dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e dei volontari impegnati nelle operazioni di soccorso. Ha inoltre evidenziato la presenza di comportamenti imprudenti da parte di alcuni cittadini che, nonostante l’allerta, hanno lasciato parcheggiate le proprie automobili in aree a rischio, aggravando la situazione.

Schifani ha infine ribadito l’impegno della Regione nel seguire attentamente l’evolversi della situazione e nell’adottare ogni misura necessaria per garantire la sicurezza della popolazione e ripristinare le normali condizioni nei territori colpiti dal maltempo.

