Commissione Ue: uso compulsivo di Facebook e Instagram

La Commissione europea ha notificato a Meta le proprie conclusioni preliminari nell’ambito dell’indagine avviata nel maggio 2024 in applicazione del Digital Services Act (Dsa), ritenendo che Facebook e Instagram presentino caratteristiche progettuali in grado di incentivare un utilizzo compulsivo delle piattaforme. Al centro della valutazione figurano lo scorrimento infinito dei contenuti, la riproduzione automatica dei video, le notifiche continue e i sistemi algoritmici che personalizzano i contenuti mostrati agli utenti.

Secondo Bruxelles, queste funzionalità favorirebbero una permanenza prolungata sulle piattaforme, inducendo gli utenti a proseguire la navigazione quasi automaticamente. La Commissione ritiene che tale impostazione possa avere effetti negativi sul benessere fisico e psicologico degli utilizzatori, con particolare attenzione ai minori e alle persone considerate più vulnerabili.

Nelle conclusioni preliminari viene inoltre evidenziato che le misure introdotte da Meta, tra cui strumenti per limitare il tempo di utilizzo e sistemi di controllo parentale, non sarebbero sufficienti. Per la Commissione, infatti, tali strumenti risulterebbero facilmente eludibili e non inciderebbero in modo significativo sulle modalità di fruizione dei social network.

Meta ha respinto le contestazioni formulate da Bruxelles. L’azienda sostiene che le valutazioni preliminari non considerino adeguatamente gli interventi già adottati per rafforzare la tutela degli adolescenti. In una dichiarazione, il gruppo ha affermato: «Non concordiamo con questi risultati preliminari che non tengono adeguatamente conto delle misure significative che abbiamo adottato per proteggere gli adolescenti», richiamando anche l’introduzione degli account dedicati ai teenager. La Commissione europea, pur riconoscendo gli interventi realizzati dalla società di Menlo Park, ritiene comunque necessario un ripensamento del design di Facebook e Instagram.

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