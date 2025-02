Concorso per 100 autisti all’AMAT di Palermo, dettagli e requisiti

L’Amat, l’azienda responsabile del trasporto pubblico a Palermo, ha avviato una selezione per l’assunzione di 100 autisti. Il bando, pubblicato il 31 gennaio sul sito ufficiale della società, prevede un contratto di apprendistato professionalizzante della durata massima di tre anni, con un impegno lavorativo a tempo pieno. I candidati avranno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di partecipazione, che dovrà essere inviata entro il termine perentorio stabilito.

Per accedere alla selezione, è necessario avere un’età compresa tra i 21 e i 30 anni non compiuti, essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione Europea o di un Paese extracomunitario in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Tra i requisiti obbligatori figurano l’iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza, il godimento dei diritti civili e politici, il possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado e della patente di guida “DE” con almeno 15 punti residui. È inoltre richiesto il certificato di abilitazione professionale CQC per il trasporto di persone, entrambi in corso di validità, nonché l’idoneità fisica e psico-attitudinale per lo svolgimento delle mansioni di conducente.

I candidati non devono avere condanne penali passate in giudicato che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, né provvedimenti di prevenzione che escludano l’accesso ai pubblici impieghi. Le domande, complete di copia della patente DE e del CQC, dovranno essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (PEC). Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere specificato “Selezione – Contratto di apprendistato per O.E.”.

La selezione prevede una prova pratica di guida, valutata con un punteggio massimo di 80 punti, per la quale è richiesta la presenza dei candidati nel giorno e nell’ora stabiliti. La mancata partecipazione equivarrà a rinuncia. La prova consisterà nella guida di un autobus in un ambiente di autoparco aziendale o su un percorso stradale urbano, con l’obiettivo di valutare l’abilità e la padronanza tecnica del candidato. L’elenco degli ammessi e il calendario delle prove saranno pubblicati sul sito di Amat almeno 15 giorni prima della data stabilita.

Inoltre, potrebbe essere effettuata una prova preselettiva con test a risposta multipla, il cui calendario sarà pubblicato sul sito di Amat almeno 15 giorni prima dello svolgimento. I candidati dovranno presentarsi puntualmente con un valido documento di riconoscimento, pena l’esclusione dalla selezione. La mancata presenza alla prova preselettiva equivarrà a rinuncia, senza possibilità di giustificazione.

L’Amat si riserva la possibilità di differire le prove o di introdurre ulteriori prescrizioni, che saranno comunicate tempestivamente sul sito istituzionale. La prova pratica di guida sarà determinante per l’accesso alla graduatoria finale, con un punteggio minimo di 48 punti su 80 necessario per essere considerati idonei.

