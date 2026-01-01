Incendio a Capodanno a Milazzo, evacuato un palazzo

Momenti di emergenza si sono registrati nella notte di Capodanno a Milazzo, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento situato in via XX Settembre. L’allarme è scattato poco dopo la mezzanotte e ha portato all’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno tratto in salvo due persone presenti nell’abitazione interessata dalle fiamme.

Il rogo si è sviluppato al quarto piano di un edificio che ospita anche un punto vendita Conad. In via precauzionale, l’intero stabile è stato evacuato. Diversi residenti, comprese famiglie con bambini, hanno trascorso parte della notte all’esterno in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato più squadre provenienti dai distaccamenti di Milazzo e Messina. Sul posto è intervenuta anche l’Arma dei Carabinieri, impegnata nelle attività di supporto e di gestione dell’ordine pubblico. Per consentire l’azione dei soccorritori, la strada è stata temporaneamente interdetta al traffico.

Secondo una prima ricostruzione, l’incendio sarebbe divampato nelle prime fasi della notte. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti figurano l’eventuale esplosione di un petardo o un possibile malfunzionamento di una bombola del gas. Gli accertamenti sono tuttora in corso per chiarire con precisione l’origine del rogo.

Non si registrano feriti né casi di intossicazione. L’area è stata messa in sicurezza e le verifiche tecniche proseguono per valutare l’agibilità dell’edificio.

👁 Articolo letto 448 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.