Messina apre il 2026 con la nascita del primo bambino siciliano

È messinese il primo nato del 2026 in Sicilia. Si chiama Alessandro Abate ed è venuto alla luce all’ospedale Ospedale Papardo di Messina un minuto dopo la mezzanotte, inaugurando simbolicamente il nuovo anno nell’Isola. Alla nascita il neonato ha fatto registrare un peso di 2.380 grammi e, secondo quanto riferito, le sue condizioni di salute sono buone.

Il parto si è svolto nelle prime fasi della notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio ed è stato seguito da un’équipe sanitaria dell’unità di ostetricia e ginecologia. I genitori del bambino sono Miriana Mento e Alessio Abate, come riportato dall’agenzia Ansa. La nascita ha rappresentato il primo evento registrato in Sicilia nel 2026 sul piano anagrafico.

L’assistenza medica durante il parto è stata garantita dalle dottoresse Annamaria Giacobbe e Jolanda Leonardi, affiancate dall’ostetrica Arianna Gitto. Il supporto infermieristico è stato assicurato da Giusy Sturniolo e Caterina Costa, mentre il servizio di anestesia è stato curato da Lorenzo Camarda e Carmen Nacci. A completare il team presente in sala parto, l’operatore socio-sanitario Ausilia Rizzo.

La nascita di Alessandro Abate è stata registrata pochi istanti dopo l’inizio del nuovo anno, rendendolo ufficialmente il primo bambino nato non solo a Messina, ma in tutta la regione siciliana nel 2026. L’evento si è svolto regolarmente, senza criticità segnalate, all’interno della struttura sanitaria cittadina.

