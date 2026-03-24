Referendum, Nordio: “La riforma è mia, ne rispondo politicamente”

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, è intervenuto sul risultato del recente referendum, riconducendo a sé la responsabilità politica della riforma oggetto della consultazione. Nel corso di un intervento, ha dichiarato che il provvedimento “porta il mio nome” e che, di conseguenza, ogni eventuale criticità deve essere ricondotta anche alla sua azione.

Nordio ha sottolineato come eventuali limiti nella fase comunicativa o nella definizione dell’impianto della riforma possano essere attribuiti anche a scelte operate durante il suo mandato. “Se vi sono stati dei difetti di comunicazione o impostazione sono stati anche i miei”, ha precisato, ribadendo un’assunzione diretta di responsabilità.

Il ministro ha inoltre affrontato il tema del clima politico che ha accompagnato il referendum, evidenziando di essersi mantenuto distante dalle polemiche. Intervenendo nel corso della trasmissione Start, in onda su Sky, ha affermato che “l’eccesso di polemica” registrato nel dibattito pubblico non avrebbe inciso in modo determinante sull’esito finale della consultazione.

Le dichiarazioni si inseriscono nel contesto delle valutazioni successive al voto, con il titolare del dicastero della Giustizia che ha scelto di ricondurre a sé la gestione complessiva della riforma, sia sotto il profilo politico sia sotto quello comunicativo.

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