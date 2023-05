Bonaccorsi responsabile sviluppo dell’Istituto Milton Friedman a Milazzo

La Prof.ssa Bonaccorsi è stata nominata responsabile sviluppo dell’Istituto Milton Friedman a Milazzo.

La Prof.ssa Ivana L. Bonaccorsi, docente di Chimica degli Alimenti presso l’Università degli Studi di Messina, è stata designata Responsabile Sviluppo dell’Istituto Milton Friedman per la Città di Milazzo (ME). Questa nomina è stata confermata da Ninni Petrella, Advisor e Responsabile Sviluppo per la Regione Sicilia, nonché Coordinatore Nazionale delle Regioni, dopo un consulto preliminare con il Direttore Esecutivo dell’Istituto Milton Friedman, Alessandro Bertoldi.

La Prof.ssa Bonaccorsi è una figura rispettata sia a livello sociale e politico che nel campo scientifico, sia a livello nazionale che internazionale. Ha ricoperto il ruolo di revisore per numerose riviste scientifiche, è stata relatrice in congressi nazionali e internazionali, alcuni dei quali organizzati da lei stessa, ha fatto parte di comitati scientifici ed è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche di rilevanza internazionale. Inoltre, ha collaborato con il Prof. Giovanni Dugo nella redazione del testo scientifico “Citrus bergamia: Bergamot and its Derivatives” (CRC Press).

La nomina della Prof.ssa Bonaccorsi è stata effettuata in riconoscimento delle sue competenze, del suo impegno professionale e umano dimostrato nel corso degli anni. L’Avv. Ninni Petrella, esprimendo la sua fiducia nella Prof.ssa Bonaccorsi, ha sottolineato l’importanza del suo contributo per lo sviluppo del territorio di Milazzo.

La stessa Prof.ssa Bonaccorsi ha espresso gratitudine per l’incarico ricevuto, condividendo i principi economici e liberali che ispirano l’Istituto Milton Friedman e il pensiero di Antonio Martino. Ha sottolineato l’importanza della conoscenza e dell’approfondimento scientifico nel favorire la crescita sociale e umana del territorio, in particolare per le nuove generazioni. Come madre di due giovani donne, ha sottolineato la necessità di progettare tenendo in considerazione il loro inserimento produttivo nella società.

