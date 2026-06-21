Sant’Agata, restaurata e riconsegnata la statua dell’Addolorata

La statua dell’Addolorata custodita nella chiesa del Castello Gallego di Sant’Agata di Militello è stata riconsegnata alla comunità al termine di un accurato intervento di conservazione. L’opera è tornata alla fruizione pubblica grazie a un progetto realizzato congiuntamente dal Rotary Club Sant’Agata di Militello e dalla Delegazione di Patti dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, nell’ambito delle iniziative dedicate alla tutela del patrimonio storico, artistico e religioso locale.

La cerimonia di presentazione si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali, religiosi e associativi. Ad aprire l’incontro sono stati il presidente del Rotary Club Sant’Agata di Militello, Giulio Settimo Franchina, e il delegato della Delegazione di Patti dell’OESSG, Giuseppe Parisi. Successivamente hanno preso la parola il parroco della Chiesa Madre, don Daniele Collovà, e Maurizio Russo, Luogotenente d’Onore dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Nel corso dell’evento, il restauratore Gaetano Caruso ha illustrato le attività eseguite sul simulacro, descrivendo le operazioni che hanno consentito di recuperare e valorizzare le caratteristiche originarie dell’opera. Il professor architetto Giuseppe Ingaglio ha invece approfondito gli aspetti storici, artistici e devozionali legati alla figura della Madonna Addolorata, evidenziando il ruolo culturale del manufatto all’interno della tradizione religiosa del territorio.

La serata si è conclusa con gli interventi dell’assessore del Comune di Sant’Agata di Militello, Ilaria Puleo, di don Stefano Brancatelli, direttore dell’Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Patti, del Luogotenente per l’Italia Sicilia dell’OESSG, Maurizio Nazareno Chiarenza, e dell’assistente del Governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, Pia Pollina.

Il recupero della statua ha consentito di restituire ai fedeli e alla cittadinanza un’opera di particolare valore religioso e storico, legata alla memoria collettiva e all’identità della comunità santagatese.

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