Montalbano Elicona commemora la Giornata contro la violenza

La Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è stata commemorata a Montalbano Elicona con un incontro promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità e organizzato dall’assessore ai Servizi sociali Delia Neculaita, in collaborazione con la Pro Loco. La sala consiliare ha accolto studenti, docenti, volontari del Servizio Civile Universale, ospiti del SAI e cittadini, dando vita a un confronto improntato all’educazione al rispetto e alla consapevolezza sul tema della violenza di genere.

La moderazione dell’incontro è stata affidata a Francesca Bisbano, socia della Pro Loco, che ha scandito gli interventi istituzionali del sindaco Antonino Todaro e del presidente del Consiglio comunale Giovanni Tortora. Entrambi hanno richiamato il valore della ricorrenza e l’importanza di una partecipazione estesa dell’intera comunità.

La psicologa Debora Maria Colicchia, responsabile Azione Sociale, e la dirigente scolastica Grazia Magazzù hanno evidenziato la necessità di investire in prevenzione e formazione, affinché la costruzione di una cultura fondata sul rispetto possa incidere sulle dinamiche che alimentano la violenza.

La presenza delle associazioni locali ha contribuito a delineare un quadro di collaborazione territoriale. L’inaugurazione della Panchina Rossa, benedetta dal parroco Padre Antonino Calabrò e collocata in un’area visibile, ha concluso l’iniziativa come segno permanente di attenzione verso il tema.

«Questa giornata ci ricorda che la lotta alla violenza sulle donne non è un impegno occasionale, ma una responsabilità quotidiana», ha dichiarato il sindaco Todaro, esprimendo riconoscenza alla Pro Loco, ai volontari e ai dipendenti comunali per il supporto offerto.

