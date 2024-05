Alle fiamme escavatore dell’ex deputato Gennuso, indagini in corso

Nel siracusano un escavatore di un’azienda agricola dell’ex deputato regionale Pippo Gennuso è stato ridotto in cenere. Il veicolo si trovava in contrada San Basilio, a breve distanza dalla strada statale Rosolini-Ispica. L’evento ha attirato l’intervento tempestivo delle squadre dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri di Ispica, impegnati nei rilievi e nelle indagini per determinare l’origine dell’incendio.

Secondo le prime analisi condotte sul luogo, l’ipotesi di un incendio doloso si fa strada, alimentata dalla scoperta di un accendino e una bottiglia contenente un liquido infiammabile vicino al veicolo distrutto. Le indagini sono appena all’inizio, ma si sospetta un legame con l’acquisto recente del terreno su cui l’escavatore era operativo, di proprietà dell’azienda solo da alcuni mesi, dopo essere stato aggiudicato all’asta.

Il mezzo incendiato era stato impiegato per le attività agricole sul terreno. La famiglia ha presentato denuncia e le autorità stanno valutando le registrazioni delle telecamere della zona per individuare i responsabili.

