Aperta indagine sul Ponte sullo Stretto, Salvini: “Non mi fermeranno”

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine riguardante l’attività di progettazione e realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, in seguito a un esposto presentato dal Partito Democratico, Sinistra Italiana e Alleanza Verdi-Sinistra.

Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Angelo Bonelli, la segretaria del Pd, Elly Schlein, e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia, hanno depositato un esposto di nove pagine il primo febbraio presso piazzale Clodio, evidenziando questioni relative alla progettazione e realizzazione dell’infrastruttura. Il fascicolo di indagine, al momento privo di ipotesi di reato e indagati, è stato affidato al pm Alessia Natale, competente in reati contro la pubblica amministrazione.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha dichiarato che il Ponte sullo Stretto di Messina rappresenta un diritto per milioni di italiani e ha criticato l’opposizione della sinistra alle opere pubbliche in Italia. Salvini ha ribadito che il ponte verrà realizzato al 100%, sottolineando che è peculiare della politica italiana fare battaglie su progetti infrastrutturali come ponti, autostrade, gallerie e la Tav.

© Riproduzione riservata.