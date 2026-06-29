Tragedia a Tonnarella: recuperato il corpo di una donna scomparsa

Una donna di 68 anni è stata trovata senza vita nella mattinata di domenica nelle acque antistanti la spiaggia di Tonnarella, frazione balneare del comune di Furnari. La presenza del corpo è stata segnalata da alcuni bagnanti che si trovavano sul litorale, facendo scattare l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

I primi accertamenti sono stati eseguiti dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Barcellona Pozzo di Gotto, che hanno identificato la vittima, indicata con le iniziali S.A., confrontando una fotografia relativa a una denuncia di scomparsa. Sul posto sono successivamente intervenute due motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. La Capitaneria era stata allertata poco prima per l’avvistamento di un corpo in mare al largo della località Acquitta, nel territorio di Terme Vigliatore.

L’area interessata dalle operazioni è stata delimitata per consentire il recupero della salma da parte del personale del 118, con il supporto degli addetti al salvataggio degli stabilimenti balneari della zona. Militari della Guardia Costiera e dell’Arma hanno inoltre provveduto a mantenere distante il pubblico presente sulla spiaggia.

Sul luogo sono arrivati anche il comandante della Stazione dei Carabinieri di Furnari, maresciallo capo Giovanni Catanzaro, e il medico legale incaricato dei primi rilievi. Il corpo, ancora vestito e con le scarpe ai piedi, non mostrava segni evidenti di violenza e si trovava già in stato di rigor mortis. Gli elementi raccolti fanno ritenere che il decesso possa essere avvenuto diverse ore prima in un altro tratto della costa, con il successivo trasporto della salma da parte delle correnti fino al litorale furnarese.

Dopo il riconoscimento effettuato dai familiari, che avevano denunciato la scomparsa della donna la sera precedente, la salma è stata affidata a un’impresa funebre. Gli accertamenti investigativi e gli eventuali esami medico-legali dovranno stabilire le cause del decesso e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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