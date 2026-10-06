Sant’Agata, truffa a una 77enne, recuperati 700€ e gioielli per 6.400€

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo e una donna, entrambi originari della provincia di Catania, ritenuti responsabili di una truffa aggravata ai danni di una 77enne residente a Sant’Agata di Militello.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna era stata contattata telefonicamente da un uomo che, fingendosi il nipote, le aveva riferito che alcuni familiari si trovavano in una caserma dei Carabinieri e che era necessario versare del denaro per ottenerne il rilascio. Poco dopo, un uomo si era presentato nell’abitazione della vittima qualificandosi falsamente come maresciallo dei Carabinieri. L’anziana gli aveva consegnato 700 euro in contanti e diversi gioielli in oro.

Ricevuta la segnalazione, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata Militello hanno avviato le ricerche, individuando un’auto sospetta sulla bretella di accesso all’A20. Il conducente non si è fermato all’alt e ha accelerato, rischiando di investire un poliziotto. Ne è seguito un inseguimento conclusosi nei pressi dello svincolo di Rocca di Capri Leone.

A bordo del veicolo sono stati identificati l’uomo e la donna. Durante le perquisizioni sono stati recuperati i 700 euro e monili per circa 80 grammi, stimati in 6.400 euro, nascosti in parte nell’auto e in parte addosso alla donna. L’uomo avrebbe inoltre tentato di disfarsi di alcuni gioielli.

Denaro e preziosi sono stati riconosciuti e restituiti alla vittima. Su disposizione della Procura della Repubblica di Patti, i due arrestati sono stati trasferiti nella Casa circondariale di Messina-Gazzi, in attesa dell’udienza di convalida.

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