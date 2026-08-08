Caronte & Tourist, Federmar-Cisal contesta la gestione dei marittimi

La FEDERMAR-CISAL interviene sulle condizioni di lavoro del personale marittimo impiegato da Caronte & Tourist Isole Minori, contestando alla compagnia diverse criticità relative alla gestione dei servizi di bordo, agli inquadramenti professionali e alla sicurezza.

Secondo il sindacato, il confronto avviato con l’armatore non avrebbe prodotto modifiche alle decisioni adottate. Tra le questioni sollevate figura il servizio di ristorazione. Dopo la soppressione della mensa di bordo e una fase caratterizzata dall’utilizzo dei ticket restaurant, sulla linea Milazzo-Eolie sarebbero stati introdotti pasti precotti, confezionati in contenitori di plastica, trasportati refrigerati e successivamente riscaldati nel microonde. FEDERMAR-CISAL richiama le disposizioni del Codice della Navigazione, del contratto collettivo nazionale e delle convenzioni internazionali, sostenendo il diritto degli equipaggi a pasti caldi, vari e di qualità. Il sindacato riferisce inoltre di blocchi navali e prescrizioni da parte delle Capitanerie di Porto.

Un’ulteriore contestazione riguarda la disattivazione del Wi-Fi durante la navigazione, servizio che, secondo FEDERMAR-CISAL, rientra anche nella convenzione destinata ai passeggeri. La misura limiterebbe le possibilità degli equipaggi di mantenere i contatti con le famiglie.

Sul piano occupazionale vengono segnalate mancate stabilizzazioni, posti vacanti e il ricorso a incarichi temporanei per personale con anzianità anche decennale, senza aggiornamento delle liste C.R.L.

Il sindacato contesta infine l’utilizzo della deroga del cosiddetto “ruolo unico”, sostenendo che potrebbe determinare l’impiego di personale non sufficientemente familiarizzato con procedure e attrezzature di sicurezza.

«La FEDERMAR-CISAL non arretrerà di un passo […] e continuerà a difendere in ogni sede opportuna i diritti dei propri iscritti e di tutti i lavoratori marittimi», dichiara la segreteria sindacale.

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