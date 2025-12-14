Appalti e sanità, la Procura impugna l’ordinanza del Gip

La Procura di Palermo ha deciso di impugnare l’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari Carmen Salustro ha respinto gran parte delle misure cautelari richieste nell’inchiesta su appalti e sanità in Sicilia, nota come indagine sul cosiddetto sistema-Cuffaro. Il ricorso, tecnicamente qualificato come «appello», è stato presentato al Tribunale del Riesame dal pool coordinato dal procuratore Maurizio de Lucia.

Secondo l’accusa, la decisione del gip avrebbe ridimensionato in modo eccessivo il quadro indiziario emerso dalle investigazioni condotte dal Ros dei carabinieri. A fronte di diciassette misure sollecitate inizialmente, il giudice ne ha accolte cinque, disponendo gli arresti domiciliari per Salvatore Cuffaro, ex presidente della Regione Siciliana ed ex segretario nazionale della Democrazia cristiana, per Roberto Colletti, già direttore generale dell’azienda ospedaliera Villa Sofia Cervello, e per Antonio Iacono, primario del Trauma Center dello stesso nosocomio.

Iacono è indicato anche come presidente della commissione di un concorso per l’assunzione di quindici operatori socio-sanitari che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato «aggiustato». Per Vito Raso, ex autista e collaboratore di Cuffaro, il gip ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La stessa misura è stata applicata a Mauro Marchese e Marco Dammone, rappresentanti della società Dussmann, ai quali è stato inoltre imposto, per un anno, il divieto di esercitare attività imprenditoriali e di ricoprire incarichi direttivi, in relazione a una presunta turbativa d’asta a Siracusa.

Per gli altri indagati le misure sono state rigettate. È su questi dinieghi che si concentra l’appello della Procura. Restano escluse dal ricorso le posizioni del deputato di Noi Moderati Saverio Romano, per il quale sono stati esclusi gravi indizi di colpevolezza, e di Vito Fazzino, nei cui confronti la stessa Procura aveva revocato la richiesta cautelare dopo gli interrogatori preventivi.

