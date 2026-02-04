Fondi Ue agricoli, sequestro da 58mila euro a due coniugi nel Palermitano

Nei giorni scorsi il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Palermo ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per un importo complessivo di 58.212,34 euro nei confronti di due coniugi residenti nel Palermitano. Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, è stato adottato nell’ambito di un procedimento per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” e conclude un’attività investigativa delegata dalla Procura della Repubblica di Termini Imerese.

L’indagine, condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Bagheria attraverso accertamenti di polizia economico-finanziaria, ha riguardato una coppia originaria di Piana degli Albanesi. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i due avrebbero aperto una partita IVA nel settore agricolo intestata alla moglie e, successivamente, trasformato solo formalmente in impresa agricola un’altra ditta già esistente e riconducibile al marito, ma non più operativa. L’operazione sarebbe stata finalizzata all’ottenimento di contributi finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia, destinati al sostegno dell’innovazione e dello sviluppo del comparto.

Dagli accertamenti è emerso che i coniugi non avrebbero svolto alcuna effettiva attività di coltivazione. Per dimostrare i requisiti richiesti, avrebbero prodotto contratti di affitto di terreni risultati fittizi e riferiti a fondi intestati a terzi, presentandoli all’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ente preposto alla corresponsione dei contributi. Le somme, erogate nel 2022 e nel 2023, sarebbero state accreditate sui conti correnti degli indagati e prelevate o trasferite in breve tempo. Il sequestro ha interessato disponibilità finanziarie e, in via residuale, beni mobili e immobili riconducibili agli indagati, consentendo il recupero integrale delle risorse ritenute indebitamente percepite.

