Finanziamento da 148mila euro per la videosorveglianza a Ficarra

Il Comune di Ficarra ha ottenuto un finanziamento di 148.000 euro destinato all’ampliamento del sistema di videosorveglianza urbana, nell’ambito dei contributi previsti dalla legge regionale n. 29 dello scorso agosto. L’ente si è collocato all’ottavo posto tra i 105 comuni siciliani che hanno presentato un progetto nell’ambito della procedura “a sportello”, avviata alle 00.01 del 15 settembre, finalizzata a sostenere interventi nei centri sprovvisti di adeguati strumenti di controllo del territorio.

Il Sindaco Basilio Ridolfo ha precisato che il finanziamento consentirà di estendere la rete di monitoraggio in varie aree ancora prive di dispositivi. «Grazie a questo finanziamento – ha dichiarato Ridolfo – il Comune di Ficarra amplierà la rete di videosorveglianza urbana dotando di telecamere molte aree del territorio comunale che finora ne erano sprovviste».

Secondo quanto programmato dall’Amministrazione, i nuovi punti di sorveglianza interesseranno gli accessi al centro abitato, in particolare le zone lato mare e lato Sinagra, tra cui il quartiere Logge e l’incrocio di Via Gebbia. Ulteriori installazioni sono previste presso gli ingressi della strada provinciale in Via Natoli, lungo il tracciato che conduce al campo sportivo e presso il serbatoio comunale della stessa contrada.

L’intervento comprenderà anche il rafforzamento del sistema già presente nel centro urbano, con l’integrazione di nuove telecamere in Piazza Badia, nell’area del Convento e lungo il tratto che porta alla località Priale, accesso al quartiere San Marco sul versante mare. «L’esigenza di sicurezza è sempre più avvertita dalla popolazione – ha aggiunto il Sindaco – e accogliamo questo finanziamento con soddisfazione, consapevoli che contribuirà alla serenità dei residenti».

Il territorio comunale disponeva già di una rete di videosorveglianza attiva nelle zone del Convento, di Via Zinzolo, di Piazza Umberto I, nel quartiere Gebbia e nelle contrade Matini, Sauro, Crocevia e Rinella. Le nuove installazioni completeranno e potenzieranno l’attuale infrastruttura.

👁 Articolo letto 324 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.