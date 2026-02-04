Contributi fino a 20mila euro per le imprese colpite dal Ciclone “Harry”
La Regione Siciliana ha varato un Avviso pubblico destinato alle imprese danneggiate dagli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato l’Isola nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026, fenomeni riconducibili al cosiddetto “Ciclone Harry”. L’iniziativa, resa nota dal Comune di Messina, rientra nelle misure previste dall’articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3, e mira a fornire un primo sostegno economico alle attività colpite.
Il provvedimento è rivolto alle imprese economiche e produttive operanti lungo le aree costiere siciliane, comprese quelle situate nelle isole minori. In particolare, i contributi sono destinati ai gestori di stabilimenti balneari e alle altre attività localizzate sui litorali che abbiano subito danni rilevanti, perdite economiche o interruzioni dell’attività a seguito delle avverse condizioni meteo. L’obiettivo dichiarato è consentire il ripristino delle normali condizioni operative e prevenire possibili conseguenze di natura ambientale e sanitaria.
Il contributo previsto può raggiungere un importo massimo di 20 mila euro per ciascuna impresa. Le risorse sono assegnate dal Dipartimento regionale delle Attività Produttive e l’erogazione è affidata a IRFIS – FinSicilia S.p.A., attraverso il Fondo Sicilia. L’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione di una perizia asseverata, redatta da un tecnico abilitato, che certifichi l’entità dei danni subiti e il collegamento diretto con l’evento calamitoso.
Le istanze dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica mediante una piattaforma dedicata. La finestra temporale per la presentazione delle domande è fissata dalle ore 12 del 17 febbraio 2026 alle ore 12 del 19 marzo 2026. L’accesso al sistema richiede l’autenticazione tramite SPID di livello 2 o Carta nazionale dei servizi, oltre alla firma digitale del legale rappresentante dell’impresa. Qui il sito della Regione
👁 Articolo letto 324 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.