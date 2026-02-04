Avanzamenti di grado in Questura, due promozioni a Messina

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, riunitosi il 28 gennaio, ha deliberato alcuni avanzamenti di carriera riguardanti dirigenti in servizio presso la Questura di Messina. Le decisioni assunte interessano il dirigente della Squadra Mobile e il vice capo di Gabinetto dell’ufficio messinese.

Nel dettaglio, è stata disposta la promozione a Primo Dirigente della Polizia di Stato del dottor Vittorio La Torre, attuale responsabile della Squadra Mobile di Messina. Entrato in Polizia nel 2008, La Torre ha avviato la propria attività professionale presso la Sezione Polizia Stradale di Nuoro, per poi assumere la direzione dell’analogo reparto di Sassari. Nel 2014 è stato trasferito a Milano, dove ha ricoperto l’incarico di dirigente del Centro Operativo Autostradale.

Due anni più tardi è stato assegnato alla Questura di Milano, prestando servizio prima alle Volanti e successivamente al Commissariato di Monza. Nel 2018 è entrato a far parte della Squadra Mobile milanese come funzionario responsabile della sezione “Criminalità straniera e prostituzione”. Dal settembre 2022 è in servizio a Messina, dove nel marzo 2024 ha assunto la direzione della Squadra Mobile.

Nella stessa seduta del Consiglio di Amministrazione è stata inoltre deliberata la promozione a Vice Questore della dottoressa Caterina Bardetta, attuale vice capo di Gabinetto della Questura di Messina. In servizio dal 2012, Bardetta ha iniziato la carriera a Catania, operando alle Volanti e successivamente presso il Gabinetto della Questura. Trasferita a Messina nel 2017, dopo un periodo alla Divisione Anticrimine, è stata nominata dirigente dell’Ufficio Personale e, in seguito, vice capo di Gabinetto, incarico tuttora ricoperto.

