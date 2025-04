Giovane 20enne muore precipitando dal balcone a Messina

Un giovane di circa vent’anni ha perso la vita questa mattina a Tremestieri, quartiere situato nella zona sud di Messina. Il drammatico episodio si è verificato in via Rotonda, dove il ragazzo è precipitato dal quarto piano di un edificio residenziale. L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti.

Sul luogo della tragedia sono giunti tempestivamente gli agenti delle Volanti della Polizia di Stato, i quali hanno avviato le prime verifiche per chiarire le circostanze dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Tra le possibili cause del decesso viene considerato anche un gesto volontario, ma le indagini sono ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli ufficiali.

