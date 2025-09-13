Cinque provvedimenti del Questore per la rissa a Capo d’Orlando

A seguito della rissa avvenuta a Capo d’Orlando il 19 agosto scorso, il Questore di Messina, Annino Gargano, ha adottato cinque provvedimenti di Daspo Willy e un Avviso orale. L’episodio, verificatosi in Piazza Trifilò, ha coinvolto cinque persone, tre delle quali minorenni, appartenenti a due gruppi contrapposti. Tutti erano già stati destinatari di misure cautelari emesse dal Tribunale di Patti e dal Tribunale per i Minorenni di Messina.

Gli scontri, ripresi con smartphone e diffusi rapidamente sui social, si erano caratterizzati per l’uso di bastoni e di un casco da motociclista. La violenza del confronto aveva reso necessario il ricorso alle cure mediche presso l’ospedale di Sant’Agata di Militello.

Il Questore ha sottolineato che la gravità dei fatti, verificatisi in un’area centrale e frequentata del comune orlandino, ha generato allarme sociale e rappresentato un serio rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Quattro dei partecipanti sono stati colpiti dal divieto di accesso e stazionamento nelle zone adiacenti ai locali situati nell’area della rissa, misura che avrà validità di un anno. Per il quinto soggetto, in ragione della condotta tenuta e dei precedenti penali, il divieto è stato disposto per due anni, unitamente all’Avviso orale.

Quest’ultimo provvedimento, come spiegato dalla Questura, consiste in un formale invito a mantenere un comportamento conforme alla legge. “Qualora dovesse persistere nelle condotte antigiuridiche – si legge nel provvedimento – potrà essere proposto per l’applicazione di misure di prevenzione più gravi”.

