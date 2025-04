📽 Gliaca di Piraino, Strada Statale 113 chiusa, domani previsto l’intervento

La Strada Statale 113, nel tratto compreso tra Gliaca di Piraino e Gioiosa Marea al chilometro 92,800, è attualmente interdetta al traffico a seguito di una frana verificatasi in prossimità della Torre delle Ciavole. L’evento ha interessato una porzione del costone roccioso adiacente alla carreggiata, provocando il cedimento della rete di contenimento installata a protezione della parete.

I tecnici dell’Anas hanno concordato un intervento mirato che verrà eseguito nella giornata di domani. In particolare, l’operazione prevede l’intervento di rocciatori specializzati, incaricati di bonificare l’area e di causare intenzionalmente il distacco delle porzioni di roccia ancora instabili. Successivamente, verrà eseguito il ripristino della rete di protezione danneggiata, allo scopo di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa della circolazione.

Salvo imprevisti, la viabilità lungo la Strada Statale 113 potrebbe essere ripristinata entro la serata di domani o, al più tardi, nella giornata successiva. L’azione si rende necessaria per evitare ulteriori cedimenti del costone e per mettere in sicurezza un’arteria viaria di fondamentale importanza per i collegamenti locali tra i centri abitati della costa tirrenica messinese.

