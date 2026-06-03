Terremoto, test operativo per il ponte radio di Gioiosa Guardia

La scossa sismica registrata nella giornata di ieri ha costituito un’importante prova operativa per il ponte radio installato a Gioiosa Guardia e gestito dal Cisar, il Centro italiano sperimentazione ed attività radiantistiche. L’evento ha consentito di verificare sul campo la capacità della rete radioamatoriale di raccogliere e trasmettere informazioni in tempo reale provenienti da numerose postazioni distribuite lungo la costa tirrenica.

Grazie ai collegamenti attivi tra Sicilia e Calabria, i radioamatori hanno potuto acquisire rapidamente segnalazioni provenienti da diverse località, comprese quelle situate nell’area di Amantea, contribuendo a delineare un primo quadro della situazione immediatamente dopo il terremoto. La struttura, posizionata a circa 500 metri di altitudine, dispone infatti di un raggio di copertura particolarmente esteso, elemento che favorisce la circolazione delle comunicazioni su un ampio tratto del versante tirrenico.

L’infrastruttura di Gioiosa Guardia rappresenta uno dei punti di riferimento della rete radioamatoriale che opera a supporto delle attività di Protezione civile. Il sistema è stato concepito per assicurare la continuità delle comunicazioni anche in circostanze di emergenza nelle quali i servizi telefonici o le connessioni Internet possano risultare indisponibili, danneggiati o soggetti a congestione.

Nel progetto ha avuto un ruolo anche il Comune di Gioiosa Marea, che nel corso degli anni ha sostenuto lo sviluppo e la conservazione dell’impianto, riconoscendone l’utilità nell’ambito della gestione delle emergenze e delle attività di prevenzione.

I radioamatori svolgono inoltre una funzione di collegamento tra il territorio e le istituzioni competenti, fornendo tempestivamente informazioni utili per il monitoraggio delle situazioni critiche. La recente attività ha confermato la piena funzionalità del sistema e la sua disponibilità operativa in caso di necessità. – Immagine esemplificativa.

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