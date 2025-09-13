Meteo in Sicilia, WeekEnd di sole, alta pressione e temperature stabili

La Sicilia sarà interessata da condizioni di stabilità atmosferica nel fine settimana grazie alla presenza di un campo di alta pressione che garantirà tempo asciutto e soleggiato. Nella giornata di sabato, sul litorale tirrenico si registreranno nubi sparse alternate a schiarite, con tendenza a cieli più sereni nelle ore serali. Sul versante ionico è prevista una mattinata poco nuvolosa, seguita da un aumento della copertura nel corso del pomeriggio.

Il litorale meridionale sarà caratterizzato da prevalente soleggiamento, salvo qualche nube al mattino, mentre sulle aree appenniniche si alterneranno fasi variabili e momenti più luminosi nelle ore centrali. Le zone interne rimarranno generalmente serene. I venti soffieranno deboli da nord-est in progressiva attenuazione. Lo zero termico sarà attorno ai 4700 metri. Il Basso Tirreno e il Canale si presenteranno mossi, mentre il Mare di Sicilia sarà poco mosso.

Domenica le condizioni di stabilità si confermeranno, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi su tutte le aree costiere e interne. I venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali tenderanno a ruotare da nord-est, attenuandosi ulteriormente. Lo zero termico si abbasserà a circa 4400 metri. Tutti i bacini circostanti, inclusi Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia, si manterranno poco mossi.

Secondo i previsori, «una rimonta dell’anticiclone subtropicale interesserà gran parte del Mediterraneo centrale», determinando condizioni di stabilità su Campania, Calabria e Sicilia per buona parte della prossima settimana. «Il tempo sarà caratterizzato da cieli sereni o con lievi velature, accompagnati da venti deboli o moderati a regime di brezza». – Fonte 3Bmeteo.

