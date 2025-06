Due allevatori di Tortorici accusati di estorsione e pascolo abusivo

A Sant’Agata di Militello la Polizia di Stato ha notificato a due fratelli allevatori di Tortorici, residenti a Caronia, l’ordinanza cautelare dell’obbligo di dimora per i reati di estorsione in concorso e pascolo abusivo, aggravati dalla recidiva. Secondo gli investigatori, fin dal 2022 i due facevano quotidianamente pascolare i propri animali nei terreni dell’Istituto per i Ciechi di Palermo, minacciando gli agricoltori affittuari e costringendoli a cercare appezzamenti alternativi.

“Le indagini hanno confermato le modalità estorsive e l’ingerenza illecita nei fondi altrui, con gravi ripercussioni economiche sugli interessati”, ha spiegato un funzionario del Commissariato di Sant’Agata Militello. L’accertamento, disposto dalla Procura di Patti, ha compreso rilievi planimetrici e satellitari, raccolta di testimonianze e verifica della documentazione sulla proprietà dei suoli.

Con l’esecuzione del provvedimento, i due indagati non potranno lasciare alcune frazioni di Caronia né accedere alle aree interessate dal pascolo non autorizzato. “È fatto loro divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni dalle 21:00 alle 6:00”, recita l’atto giudiziario. L’obbligo di dimora permane fino a nuove disposizioni del giudice, al termine del quale potranno essere adottate ulteriori misure cautelari.

