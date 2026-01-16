Tabacchi, aumenti sulle “bionde”, fino a 30 centesimi a pacchetto
Entrano in vigore da oggi i primi aumenti sul prezzo delle sigarette previsti dall’ultima legge di bilancio, con rincari che, per alcuni marchi, arrivano fino a 30 centesimi a pacchetto. L’intervento rientra in un percorso di rialzo graduale delle accise destinato a proseguire fino al 2028 e che, secondo le stime ufficiali, garantirà allo Stato un incremento significativo del gettito fiscale.
Per i prodotti del gruppo Philip Morris gli aumenti risultano immediati: le Marlboro raggiungono il prezzo di 6,80 euro a pacchetto. Nei prossimi giorni l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aggiornerà i listini delle altre marche. Solo per il 2026, l’Erario prevede entrate aggiuntive pari a circa 900 milioni di euro, che si sommano a un gettito complessivo annuo dai tabacchi stimato intorno ai 15 miliardi.
I rincari interesseranno anche sigari e tabacco trinciato, mentre restano esclusi i prodotti a tabacco riscaldato, come le Terea, segmento verso il quale si stanno orientando le principali multinazionali del settore. Parallelamente, il tema della cosiddetta “sin tax” continua ad alimentare il confronto pubblico. Da tempo le associazioni oncologiche sollecitano aumenti più consistenti, ipotizzando un rialzo fino a cinque euro a pacchetto per compensare i costi sanitari legati al fumo.
Sul tema interviene anche la Società Italiana di Medicina Ambientale. Il presidente Alessandro Miani afferma: «Se si ragiona nell’ottica di aumentare le tasse su beni dannosi per la salute, bisognerebbe valutare un approccio più completo, che prenda in considerazione una vasta gamma di prodotti potenzialmente nocivi».
Le proiezioni sul gettito sono state riepilogate da Assoutenti, che ricorda come l’accisa minima sulle sigarette passerà da 29,50 euro per mille unità nel 2025 a 32 euro nel 2026, fino a 38,50 euro nel 2028. Il presidente Gabriele Melluso sottolinea: «Secondo le previsioni del governo l’aumento dei prezzi al pubblico garantirà un maggior gettito di 1,47 miliardi di euro nel triennio».
👁 Articolo letto 388 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.