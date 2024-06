Catanzaro PD: “Non credevamo che la Meloni arrivasse a tanto…”

Michele Catanzaro, capogruppo del Partito Democratico all’Assemblea Regionale Siciliana, ha mosso dure critiche alla premier Giorgia Meloni in relazione al recente decreto sulle liste d’attesa varato dal consiglio dei ministri. Catanzaro ha dichiarato: “Non credevamo che la Meloni arrivasse a tanto nella sua spudorata propaganda elettorale: sfruttare persino i disagi, se non addirittura i drammi, che i cittadini devono sopportare per gli estenuanti tempi di attesa della sanità.”

Il decreto, secondo Catanzaro, è stato approvato poche ore prima delle elezioni europee, con l’intento di annunciare provvedimenti senza però fornire soluzioni concrete. L’esponente del Pd ha invitato la premier a visitare un pronto soccorso in Sicilia e mettersi in coda come un comune cittadino, per comprendere direttamente le difficoltà affrontate dalla popolazione. “Invitiamo la premier Meloni a venire in un pronto soccorso della Sicilia ed a mettersi in coda come tutti noi, comuni cittadini, per i quali dovrebbe avere rispetto,” ha affermato Catanzaro.

Catanzaro ha sottolineato come il Partito Democratico stia lottando da anni per il diritto alla salute, mentre Meloni e il centrodestra sembrano ricordarsene solo durante le campagne elettorali. Le sue parole esprimono un forte dissenso verso l’attuale gestione politica delle problematiche sanitarie, denunciando una strumentalizzazione delle difficoltà quotidiane dei cittadini per fini elettorali. Secondo Catanzaro, il governo dovrebbe impegnarsi seriamente per risolvere le criticità del sistema sanitario invece di sfruttarle a fini propagandistici.

