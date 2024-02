Neurofeedback: Innovazione terapeutica per pazienti pediatrici

Il Club Kiwanis Messina Zancle ha consegnato un programma di Neurofeedback al Modulo Dipartimentale della Uoc di Neuropsichiatria dell’Asp di Messina, al fine di migliorare le cure per diverse condizioni neurologiche e comportamentali. Presente il neo commissario Asp Giuseppe Cuccì, la donazione è stata lodata per il suo impatto positivo sulla salute mentale dei pazienti in età evolutiva. L’evento, tenutosi presso la Cittadella della Salute ex Presidio Ospedaliero Mandalari, ha visto la partecipazione di autorità sanitarie locali e rappresentanti dell’Asp Messina.

Il Neurofeedback, una tecnica non invasiva di stimolazione cerebrale, offre un approccio terapeutico innovativo per condizioni come deficit di attenzione, disturbi autistici, cefalee e ansia. La metodologia permette ai pazienti di regolare le proprie attività cerebrali, contribuendo al loro benessere neurologico e comportamentale. La dimostrazione pratica del programma ha suscitato interesse e apprezzamento. La donazione è stata resa possibile grazie al Concerto di Beneficenza di Natale del 20 dicembre 2023.

