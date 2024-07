De Luca: “Corruzione nella Sanità siciliana, vera emergenza sociale”

Gli arresti avvenuti nelle ultime ore rappresentano un’ulteriore cattiva notizia per la sanità siciliana, già compromessa dalle ingerenze politiche. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana (Ars), Antonio De Luca, ha dichiarato: “Gli arresti di queste ore non sono che l’ennesima brutta notizia per la sanità siciliana sempre più allo sbando per colpa della politica.”

De Luca ha sottolineato come i nuovi ordini di custodia cautelare emessi dalla Procura di Catania costituiscano, qualora le accuse venissero confermate in tribunale, un’ulteriore prova dei numerosi interessi economici che gravano sul settore sanitario. “La corruzione, anche in questo ambito, è una vera emergenza sociale che va contrastata in tutti i modi”, ha affermato il deputato.

Esprimendo rammarico, De Luca ha osservato: “Ci spiace comunque constatare che troppo spesso e a dispetto dei tanti bravissimi medici e operatori su cui possiamo contare, la sanità finisca sui giornali per notizie negative”. In particolare, ha evidenziato le responsabilità del governo Schifani, menzionando le interminabili liste d’attesa, che si riducono solo negli annunci del presidente della Regione. “Su gran parte delle quali le responsabilità del governo Schifani sono grosse come case”, ha aggiunto.

Le accuse mosse dalla Procura di Catania si inseriscono in un contesto già complesso e delicato, aggravando ulteriormente la situazione della sanità siciliana. Le critiche del Movimento 5 Stelle mettono in luce un problema sistemico, dove le responsabilità politiche giocano un ruolo significativo nel deterioramento dei servizi sanitari offerti ai cittadini.

