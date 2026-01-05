Aggressione in centro a Catania, 14enne finisce in ospedale

Un ragazzo di 14 anni è stato accompagnato in ospedale a Catania nella serata di ieri dopo essere stato aggredito da un gruppo di coetanei nel pieno centro cittadino. L’episodio si è verificato in piazza Stesicoro, area ad alta frequentazione. Il minore ha riportato lesioni per le quali è stato medicato dal personale sanitario.

Gli accertamenti avviati dalla Polizia di Stato hanno consentito di identificare due degli aggressori, entrambi minorenni. I giovani sono stati convocati negli uffici competenti e successivamente riaffidati ai rispettivi genitori, come previsto dalle procedure in vigore.

Il padre della vittima ha affidato ai social network un messaggio accompagnato da un’immagine del figlio con bende alla testa e al volto, in particolare all’occhio destro. Nel post ha scritto: “Mio figlio, 14 anni, è stato pestato, così, per passatempo, da una baby gang”, aggiungendo di vivere con difficoltà le conseguenze emotive dell’accaduto.

Sull’episodio è intervenuta anche la coordinatrice del Movimento per l’Autonomia di Catania, Pina Alberghina, che ha richiamato l’attenzione sul contesto in cui si è verificata l’aggressione. “È avvenuta in uno dei luoghi simbolo della città, frequentato da famiglie e turisti”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di un presidio costante delle aree di aggregazione urbana. Alberghina ha evidenziato l’importanza di una presenza stabile della polizia municipale per la prevenzione di episodi di microcriminalità e per garantire condizioni di sicurezza ai cittadini.

