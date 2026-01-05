Carabinieri Catania, cinque arresti per tentato omicidio aggravato

Nelle prime ore della mattinata del 5 gennaio 2026 è scattata un’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale, che ha portato all’esecuzione di cinque misure cautelari in carcere. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, riguarda soggetti ritenuti responsabili, in concorso e con presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dei reati di “tentato omicidio” e “detenzione e porto abusivo di armi”, aggravati dal “metodo mafioso”.

All’operazione hanno preso parte oltre cinquanta militari, con il supporto di reparti specializzati dell’Arma, tra cui lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia e il 12° Nucleo Elicotteri, impiegati nelle attività di ricerca e di esecuzione dei provvedimenti restrittivi. Le misure cautelari sono state applicate nei confronti dei presunti autori del tentato omicidio di un giovane originario di Paternò.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fatti contestati risalgono al mese di ottobre 2025 e sarebbero riconducibili a un’azione di ritorsione. L’episodio, stando all’impianto accusatorio, sarebbe maturato come risposta al ferimento avvenuto nell’agosto precedente ai danni del figlio di uno degli arrestati, indicato come elemento di rilievo di uno dei gruppi mafiosi operanti nel territorio paternese.

Le indagini hanno consentito di delineare il contesto e di individuare i presunti responsabili, portando all’adozione delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria.

👁 Articolo letto 180 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.