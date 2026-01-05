Presepe Vivente e Food Fest, successo di pubblico a Montalbano Elicona

Prosegue con un’ampia partecipazione di pubblico il Presepe Vivente di Montalbano Elicona, giunto all’ultimo appuntamento in programma martedì 6 gennaio 2026. Nelle giornate del 26 e del 30 dicembre il borgo ha registrato la presenza di migliaia di visitatori, attratti dalla rappresentazione ambientata nello storico quartiere Serro e dall’area Food Fest dedicata alle specialità locali.

Il percorso del presepe, realizzato nell’area più antica del paese, propone scene di vita quotidiana e mestieri tradizionali, accompagnate da musica popolare e momenti di narrazione. «L’affluenza è stata particolarmente significativa, con oltre duemila presenze nella prima giornata, a conferma dell’interesse suscitato dall’evento», ha dichiarato l’assessore al Turismo Fabio Truglio, sottolineando il contributo delle associazioni coinvolte e il patrocinio dell’Assessorato regionale al Turismo. Truglio ha inoltre evidenziato l’introduzione di spettacoli teatrali lungo il percorso e la valorizzazione delle produzioni enogastronomiche del territorio.

L’area Food Fest, curata dalla Pro Loco Mons Albus, propone piatti della tradizione, dai primi a base di carne suina e legumi ai prodotti tipici dei Nebrodi. La presidente Marcella Merenda ha parlato di «un lavoro di squadra che ha consentito di consolidare una manifestazione giunta alla quinta edizione».

Per il giorno dell’Epifania è prevista anche l’apertura del castello, visitabile in due fasce orarie. La presidente dell’Associazione Rievocazioni Storico Religiose, Rosaria Simone Aliberto, ha spiegato che «la scelta del quartiere Serro consente ai visitatori di immergersi in ambienti storici di oltre due secoli, rendendo più immediata la comprensione del messaggio della Natività».

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Antonino Todaro, che ha ringraziato le forze dell’ordine e i volontari impegnati nella gestione dei flussi. «La promozione di borghi ricchi di storia rappresenta un compito centrale per le amministrazioni», ha affermato. L’appuntamento conclusivo è fissato per il 6 gennaio a partire dalle 17.30.

