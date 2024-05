Professionisti al servizio della collettività: ingegneri in prima linea

Ingegneri, protagonisti nel garantire sicurezza, futuro e equità nella società, come sottolineato durante la cerimonia di riconoscimento dei traguardi accademici al teatro Massimo Bellini di Catania. L’impegno professionale si distingue per la dedizione alla collettività e alla sicurezza delle infrastrutture, come evidenziato dal presidente dell’Ordine Mauro Scaccianoce: “Scelta guidata dalla passione e dall’impegno sociale”.

La messa in sicurezza degli edifici emerge come prioritaria, con un appello alla prevenzione supportato da dati allarmanti sulla sicurezza sismica delle scuole. L’impegno si estende a partnership con istituzioni e organizzazioni, mirando a promuovere interventi preventivi e sensibilizzazione. La collaborazione con l’amministrazione locale, il sindaco Enrico Trantino e il vicepresidente Paolo La Greca, sottolinea l’importanza di strategie urbanistiche per il futuro della città.

L’attenzione si focalizza anche sulla nuova generazione di ingegneri, con un rafforzamento della collaborazione universitaria e l’obiettivo di offrire percorsi di studio attraenti. L’equo compenso e il riconoscimento delle competenze professionali sono al centro del dibattito, supportati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri e altre figure istituzionali come Felice Giuffrè e Francesco Puleio.

La serata di celebrazione ha evidenziato gli stretti legami tra gli Ordini degli Ingegneri a livello nazionale, con la partecipazione di rappresentanti da diverse regioni.

La conclusione con un concerto sinfonico corale ha aggiunto un tocco di elevazione culturale all’evento.

