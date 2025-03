Sanità Trapani, referti istologici completati nei tempi stabiliti

L’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, ha annunciato il completamento del piano straordinario per la riduzione dei tempi di attesa nella refertazione dei campioni di anatomia patologica presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani. L’iniziativa, che ha coinvolto diverse aziende del Servizio sanitario regionale, ha consentito di esaminare oltre tremila campioni istologici entro i tempi previsti.

«Il piano straordinario per azzerare i tempi di attesa ha funzionato – ha dichiarato Faraoni –. Il lavoro assegnato alle strutture coinvolte è stato portato a termine nei tempi stabiliti». Secondo quanto riferito dal gruppo di lavoro incaricato, rimangono in sospeso soltanto venti referti risalenti ai mesi di gennaio e febbraio 2025. Questi casi, per la loro particolare complessità, sono oggetto di ulteriori verifiche.

Per garantire la rapida comunicazione dei risultati ai pazienti, è stato suggerito al direttore sanitario dell’Asp di Trapani di costituire una task-force dedicata. L’assessore ha sottolineato che il risultato ottenuto è il frutto dell’indirizzo politico voluto dal presidente della Regione Renato Schifani e dell’impegno delle strutture sanitarie coinvolte.

«L’azzeramento dell’arretrato – ha aggiunto Faraoni – dimostra che la Regione è in grado di rispondere tempestivamente alle esigenze dei cittadini. Tutto è avvenuto con grande rapidità, persino prima della comunicazione dell’ispezione ministeriale». Ha infine espresso un ringraziamento a quanti hanno contribuito al raggiungimento dell’obiettivo.

