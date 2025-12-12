Papardo, avviata la trasformazione dei posti di Ausiliario in OSS

La UIL FPL Messina registra l’avvio, da parte dell’Azienda Ospedaliera Papardo, delle procedure amministrative finalizzate alla trasformazione dei posti vacanti di Ausiliario in posti di Operatore socio-sanitario. La comunicazione è stata formalizzata dalla Direzione strategica dell’Azienda e recepisce una richiesta avanzata dall’organizzazione sindacale nell’ambito del confronto sulle dotazioni organiche e sull’assetto dei servizi assistenziali.

Secondo la UIL FPL, l’iniziativa si inserisce in un percorso volto ad adeguare l’organizzazione del lavoro alle esigenze operative delle strutture sanitarie. La trasformazione dei profili professionali, infatti, è ritenuta funzionale a un utilizzo più coerente delle risorse umane e a un supporto più strutturato alle attività assistenziali. L’organizzazione sindacale sottolinea come la rimodulazione dei posti possa incidere sul funzionamento complessivo dei reparti, favorendo un assetto maggiormente rispondente ai bisogni dell’utenza.

«Si tratta di un risultato rilevante, maturato attraverso un’azione costante di rappresentanza delle esigenze dei lavoratori e dell’organizzazione dei servizi», afferma il segretario generale della UIL FPL, Livio Andronico. «L’Azienda Papardo, accogliendo la proposta, ha dimostrato attenzione e disponibilità al confronto, avviando un iter che riteniamo necessario per il rafforzamento del modello assistenziale».

Nel merito, la UIL FPL evidenzia che l’inquadramento di personale con profilo OSS consentirebbe un migliore supporto alle attività di infermieri e tecnici, con ricadute sull’efficienza operativa e sulla qualità delle prestazioni. «Questo passaggio rappresenta un segnale di collaborazione istituzionale orientata alla valorizzazione delle professionalità interne», aggiunge Andronico, precisando che l’organizzazione seguirà l’evoluzione dell’iter amministrativo.

La UIL FPL Messina conferma infine la propria disponibilità a proseguire il confronto con la Direzione aziendale su ulteriori interventi ritenuti utili al miglioramento dei servizi sanitari e delle condizioni di lavoro del personale

