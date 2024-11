Emergenza maltempo in Sicilia, Schifani: «Supporto alla popolazione»

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato di seguire con grande attenzione l’evoluzione della situazione meteorologica nelle province di Catania e Siracusa, duramente colpite dal maltempo nelle ultime ore. In una nota ufficiale, Schifani ha affermato di essere in costante contatto con Salvo Cocina, capo della Protezione Civile siciliana, per monitorare l’impatto delle forti piogge e dei danni causati dagli eventi atmosferici, che hanno investito il territorio dopo l’allerta diramata nella giornata di ieri.

Schifani ha assicurato che la Regione Siciliana è già attiva nelle aree maggiormente colpite e ha garantito la disponibilità ad aumentare il proprio intervento per fornire assistenza alla popolazione e mitigare i danni materiali. «Al momento, mi informano che non risultano coinvolte persone, ma sono stati causati soltanto danni materiali dalla violenza delle precipitazioni e questo grazie anche al sistema di protezione civile attivato per tempo con la collaborazione dei sindaci», ha spiegato il presidente, sottolineando l’efficacia delle misure preventive attuate dalle autorità locali.

Nel suo intervento, il governatore ha voluto esprimere riconoscenza verso le forze dell’ordine, i vigili del fuoco, la protezione civile, i sindaci e i volontari che, in queste ore, operano ininterrottamente per assicurare la sicurezza dei cittadini e portare aiuto a chi si trova in difficoltà. «Desidero esprimere il mio più profondo ringraziamento alle Forze dell’ordine, ai vigili del Fuoco, alla protezione civile, ai sindaci e a tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e portare soccorso a chi si trova in difficoltà», ha dichiarato Schifani.

Il presidente ha inoltre ribadito il sostegno del governo regionale alle comunità colpite, assicurando che l’impegno per il ritorno alla normalità sarà costante: «Il governo regionale non farà mancare il proprio sostegno concreto per aiutare le famiglie e le comunità colpite», ha concluso Schifani, assicurando la vicinanza delle istituzioni alle famiglie e ai cittadini colpiti dall’emergenza.

