Opposizioni Ars, depositata la mozione di sfiducia a Schifani

La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, Renato Schifani, sarà discussa martedì 2 dicembre a partire dalle 14 nell’Aula di Palazzo dei Normanni. Le opposizioni disporranno di tre ore per illustrare le motivazioni del documento, nel quale i capigruppo Antonio De Luca per il M5S, Michele Catanzaro per il Pd e Ismaele La Vardera per Controcorrente affermano: “no a un governo travolto dagli scandali, che fa acqua da tutte le parti e che ha cacciato la Sicilia in un vicolo cieco”.

La mozione, ormai all’esame dell’Assemblea, ricostruisce una serie di vicende giudiziarie che negli ultimi anni hanno coinvolto esponenti della maggioranza, componenti dell’Esecutivo e dirigenti nominati alla guida di settori strategici, in particolare sanità e amministrazione regionale. Il testo contesta al Presidente l’assenza di comunicazioni puntuali all’Aula sugli sviluppi delle inchieste e la mancanza di un confronto istituzionale sulle ricadute amministrative delle indagini.

Le opposizioni richiamano inoltre il clima di disomogeneità interna alla coalizione di governo, ricordando il frequente respingimento di iniziative legislative proposte dalla Giunta. In questo quadro viene citato il reintegro dell’assessore Luca Sammartino, ritenuto un passaggio politicamente significativo dopo la sospensione cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

Il documento evidenzia anche la mancanza di interventi ritenuti necessari nei settori dell’idrico e dei rifiuti. Particolare rilievo è attribuito alla sanità, con riferimento a indagini che hanno fatto emergere episodi corruttivi, irregolarità negli appalti e criticità nei controlli, oltre a persistenti problemi nei pronto soccorso, nelle liste d’attesa e nella tempestività dei referti, come segnalato all’ASP di Trapani. La mozione conclude che tali elementi avrebbero compromesso il rapporto fiduciario con l’Assemblea, motivando la richiesta di sfiducia.

