La Regione chiede più treni per Palermo durante i lavori sulla A19

La Regione Siciliana ha chiesto a Rete ferroviaria italiana di incrementare il numero dei treni o la capacità di quelli esistenti da e per Palermo per tutta la durata dei lavori sull’autostrada A19, nel tratto di Bagheria. L’obiettivo è ridurre il traffico veicolare in entrata e uscita dal capoluogo, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico, in particolare da parte dei pendolari. La proposta, attualmente al vaglio di Rfi, intende garantire un servizio ferroviario più efficiente e regolare, capace di offrire un’alternativa concreta all’automobile.

La Regione, inoltre, invita i cittadini a privilegiare, quando possibile, l’uso dei mezzi pubblici, sottolineando come tale scelta possa contribuire a contenere il traffico e a migliorare la qualità complessiva della mobilità.

Nel frattempo, il Comitato operativo per la viabilità si è riunito per fare il punto sui lavori del cantiere di Bagheria, su impulso del presidente della Regione e commissario per il piano di ammodernamento dell’A19, Renato Schifani. Durante l’incontro, Anas ha illustrato lo stato di avanzamento delle opere, riprese a pieno ritmo dopo la pausa estiva. Il cantiere, lungo circa 900 metri, opera su tre turni giornalieri, modalità che consente di accelerare i tempi di completamento.

Sono attualmente in corso le installazioni delle barriere di sicurezza, ultimo intervento prima della riapertura della seconda corsia in direzione Palermo, prevista entro il primo dicembre. Il cantiere sarà gradualmente ridotto con il progredire delle lavorazioni, in modo da contenere i disagi alla circolazione. Anas ha infine comunicato che i prossimi interventi lungo la A19 non presentano criticità né impatti significativi sul traffico.

