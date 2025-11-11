Cerimonia a Brolo per il monumento ai Caduti della Grande Guerra

A Brolo, il 14 novembre 2025 alle 10.30, si terrà la presentazione del monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale dopo il completamento degli interventi di restauro. L’iniziativa è promossa dall’Assessorato regionale ai Beni culturali, dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina e dal Comune di Brolo.

Il monumento, dedicato ai cittadini brolesi che persero la vita durante il conflitto, è stato oggetto di un intervento volto a conservare e valorizzare l’opera, collocata da tempo nel tessuto urbano come luogo di memoria. L’evento prevede la partecipazione di autorità civili, militari e religiose, oltre alla presenza delle scuole del territorio.

La cerimonia si inserisce nel quadro delle iniziative commemorative che, a livello regionale, intendono mantenere viva l’attenzione sul patrimonio storico e monumentale legato ai caduti della Grande Guerra. L’amministrazione comunale ha invitato la cittadinanza a partecipare per rendere omaggio ai concittadini caduti. «Un momento dedicato al ricordo», viene sottolineato nei materiali di presentazione, con riferimento alla volontà di preservare non solo il monumento ma anche il significato storico e collettivo che rappresenta.

La manifestazione si svolgerà in uno spazio pubblico nei pressi della Chiesa Madre, aperto alla comunità e sarà accompagnata dall’intervento delle istituzioni scolastiche, con attività di carattere commemorativo finalizzate a promuovere consapevolezza storica presso gli studenti.

