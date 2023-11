Messina: il corteo contro il ponte, ecco tutte le adesioni

Oggi si è tenuta a Palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione del corteo Noponte del 2 dicembre, con partenza da piazza Cairoli alle ore 15.30. Mariella Valbruzzi, del comitato Noponte Capo Peloro, e Laura Giuffrida, rappresentante di “Invece del ponte,” hanno presentato le ragioni della manifestazione in nome del “Coordinamento corteo noponte 2 dicembre.”

Il corteo, che si prefigge di tutelare lo stretto di Messina contro la costruzione del ponte, è stato definito come un evento di portata nazionale. La Valbruzzi ha sottolineato il coinvolgimento di partecipanti provenienti da tutta Italia, ricordando l’avvio di questo percorso dalla manifestazione di Torre Faro del 17 giugno scorso. Questo cammino ha visto la realizzazione di diverse iniziative, convegni e assemblee, culminando nell’adesione di un variegato coordinamento di forze associative, partitiche e sindacali che si uniranno all’appuntamento del 2 dicembre.

Laura Giuffrida ha evidenziato i temi principali del corteo, concentrati sull’inutilità del ponte, lo spreco di risorse e il potenziale impatto devastante su un patrimonio unico come lo Stretto di Messina. Ha annunciato l’adesione di oltre 60 sigle locali e nazionali al corteo, oltre a testimonianze di solidarietà da parte di figure impegnate socialmente e politicamente, tra cui Luigi De Magistris, Alex Zanotelli, Salvatore Borsellino, Giovanni Impastato con Casa Memoria, Mario Tozzi, Pino Incudine, Nichi Vendola e Mimmo Lucano.

Inoltre, Aura Notarianni del WWF e Guido Signorino di “Invece del ponte” hanno approfondito gli aspetti tecnici relativi all’impatto ambientale del ponte e le presunte violazioni di legge del progetto, sottolineando come le analisi costi/benefici rendano il ponte un’opera anti-economica.

Il percorso del corteo del 2 dicembre è stato annunciato come segue: partenza da piazza Cairoli alle ore 15.30, con un itinerario che attraverserà Viale San Martino, Via S.Cecilia, Via Cesare Battisti, Via 1° Settembre e si concluderà in Piazza Duomo, dove si terranno gli interventi finali.

Adesioni al corteo Noponte del 2 dicembre:

Anpi Messina, Arci Messina, CGIL Messina, Comitato Noponte Capo Peloro, Invece del Ponte, Italia Nostra Messina, Legambiente Sicilia, Legambiente Messina, Messina Bene Comune, Messina in progresso, Resistenza Poetica, Rete degli Studenti medi Messina, Symphonia Laus, UDU Messina, UISP Messina, WWF Italia.

BCsicilia, Il Cantiere dell’InCanto, Accademia dei due Mari, Cmdb, Uisp Caltanissetta, Uisp Iblei, Uisp Sicilia, Uisp Giarre, circolo Legambiente Etneo, Associazione 99%, Uisp Catania, Italia Nostra RC, Filt Cgil Messina, Unione inquilini, ActionAid Italia, Mountain Wilderness, Federazione Pro Natura, Greenpeace Italia, Lipu, Touring Club Italiano, Italia Nostra nazionale, Piccola Comunità Nuovi Orizzonti, Donne Vita e Libertà, EBN, Associazione Schierarsi, MAN, circolo Mesogeo Legambiente Palermo, Legambiente dei Peloritani, circolo l’anatroccolo Legambiente Priolo, Circolo Palermo Futura APS, Legambiente nazionale, Legambiente Piazza Armerina, circolo Il cigno Legambiente Caltagirone, circolo sikelion Legambiente Ispica, Legambiente Melilli.

Si registra anche l’adesione di:

Europa Verde, M5S, PD, +Europa, Sinistra Italiana, PMLI Catania, Federazione Provinciale di Messina del Partito della Rifondazione Comunista.

