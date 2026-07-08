Ospedale di Barcellona, Sciotto chiede verifiche urgenti sui magazzini

Il deputato regionale di Sud chiama Nord, Matteo Sciotto, ha depositato un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana indirizzata al Presidente della Regione e all’Assessore regionale della Salute, chiedendo un accertamento urgente sulle condizioni del magazzino economale e del magazzino farmaceutico del Presidio Ospedaliero di Barcellona Pozzo di Gotto.

L’iniziativa parlamentare trae origine da alcune segnalazioni che descriverebbero criticità relative soprattutto al magazzino economale, con particolare riferimento agli aspetti connessi alla sicurezza degli ambienti di lavoro, all’idoneità dei locali e al rispetto delle disposizioni normative. Tra gli elementi indicati figurano presunte carenze nei sistemi di prevenzione incendi, la movimentazione manuale dei carichi senza adeguati supporti meccanici, la necessità di verificare l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), oltre all’assenza di servizi igienici dedicati, docce e armadietti destinati al personale. Viene inoltre richiesta una verifica sull’idoneità di alcune aree di deposito e sulle condizioni della pavimentazione.

Per quanto riguarda il magazzino farmaceutico, l’interrogazione evidenzia una situazione ritenuta complessivamente più favorevole, pur sollecitando un controllo finalizzato ad accertare il pieno rispetto della normativa vigente.

«La sicurezza dei lavoratori e la qualità degli ambienti in cui operano rappresentano una priorità assoluta. Per questo ho ritenuto doveroso chiedere al Governo regionale di accertare tempestivamente la situazione e di intervenire, qualora le criticità segnalate trovassero riscontro, con tutte le azioni necessarie a garantire condizioni di lavoro pienamente conformi alla normativa vigente», ha dichiarato Matteo Sciotto.

Con l’atto ispettivo il parlamentare chiede inoltre se il Governo regionale sia già a conoscenza delle problematiche segnalate, se intenda disporre un sopralluogo ispettivo e una verifica tecnica straordinaria e quali interventi saranno adottati per rimuovere eventuali criticità, tutelando la salute e la sicurezza del personale e assicurando il regolare svolgimento delle attività logistiche dell’ospedale.

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