Cardio-Reumatologia, confronto multidisciplinare al Policlinico

Il 14 giugno 2025, presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino di Messina, si terrà il primo Simposio regionale dedicato alla Cardio-Reumatologia Pediatrica. L’evento, promosso sotto la direzione della professoressa Wasniewska, coinvolgerà medici di diverse specialità, cardiologi, pediatri, cardiochirurghi, infermieri, professionisti sanitari e studenti delle facoltà mediche.

La responsabilità scientifica dell’iniziativa è affidata alla dottoressa Agata Vitale, pediatra reumatologa del Dipartimento di Scienze Pediatriche. L’organizzazione è supportata dalla collaborazione tra la Cardiologia Pediatrica universitaria di Messina e il Centro Cardiologico Pediatrico del Mediterraneo, con sede nell’Ospedale San Vincenzo di Taormina, che integra la cardiologia pediatrica e la cardiochirurgia.

Il congresso prevede una serie di interventi scientifici focalizzati su una problematica di rilievo nella salute pediatrica, la cui diagnosi tardiva può compromettere l’esito clinico dei pazienti più giovani. La cardio-reumatologia rappresenta un ambito emergente che unisce aspetti reumatologici e cardiologici nell’età pediatrica.

Durante il simposio saranno trattati temi quali le cardiomiopatie infiammatorie, le miocarditi, le pericarditi e le strategie terapeutiche correlate. Sarà altresì occasione di confronto multidisciplinare sulle vasculiti più comuni in pediatria, come la Malattia di Kawasaki, e sulle patologie reumatologiche che possono interessare il cuore anche in epoca feto-neonatale.

La dottoressa Vitale ha dichiarato che l’obiettivo è «creare un percorso di migliore qualità di cure» attraverso la collaborazione tra specialisti ospedalieri e territoriali, al fine di «costruire una rete finalizzata alla diagnosi precoce di malattie rare e poco conosciute come quelle reumatologiche». L’iscrizione al congresso è gratuita, per maggiori informazioni tel. 090.6811318, info@samacongressi.it, www.samacongressi.it.

