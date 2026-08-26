Difterite, Bassetti propone un breve rinvio delle lezioni in Sicilia

Dopo la morte per difterite della piccola Anna Rosa Bartolotta, quattro anni, deceduta a Palermo e non vaccinata contro la malattia, l’infettivologo Matteo Bassetti interviene sul tema delle coperture vaccinali in Sicilia, proponendo verifiche individuali prima dell’avvio dell’anno scolastico.

«Credo che, alla luce della situazione delle coperture vaccinali in Sicilia, sarebbe ragionevole valutare un breve rinvio dell’inizio delle lezioni, almeno nelle scuole primarie, per consentire alle autorità sanitarie di verificare puntualmente lo stato vaccinale degli iscritti e, dove necessario, completare i percorsi di recupero», afferma Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Secondo l’infettivologo, i controlli dovrebbero accertare caso per caso l’effettiva somministrazione delle vaccinazioni previste, senza basarsi esclusivamente su dati complessivi o autocertificazioni. «Non si tratta di una posizione contro qualcuno, ma di una questione di sanità pubblica e prevenzione», precisa.

Bassetti ha inoltre richiamato l’attenzione sulle difficoltà legate alla diagnosi della difterite e ha difeso l’operato dei sanitari di Palermo, contestato dalla famiglia della bambina, che ha presentato denuncia.

Intanto, soprattutto nel capoluogo siciliano, dopo il decesso è aumentata la richiesta di vaccinazioni. Nell’ambito familiare della bambina è stata inoltre avviata una profilassi finalizzata a individuare l’eventuale presenza del batterio. Quest’ultimo era stato riscontrato anche in un cuginetto della stessa età di Anna Rosa, che, a differenza della bambina, risultava vaccinato.

👁 Articolo letto 287 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.