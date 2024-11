L’Asp Messina presenta il progetto “Antenne” contro il gioco d’azzardo

L’Azienda Sanitaria Provinciale (Asp) di Messina ha annunciato l’avvio del progetto “Antenne”, un’iniziativa volta a contrastare il gioco d’azzardo patologico e a fornire supporto alle persone colpite da questa problematica. Durante la conferenza stampa di presentazione, il direttore generale Giuseppe Cuccì ha evidenziato come il fenomeno sia particolarmente diffuso nella provincia di Messina, prima in Sicilia per casi registrati, e nel comune di Patti, secondo in Italia.

Cuccì ha dichiarato: “Abbiamo deciso di ampliare la nostra assistenza con punti di ascolto per sensibilizzare e supportare le persone coinvolte. Questi spazi offriranno informazioni e orientamento verso percorsi di recupero”. Cuccì ha inoltre sottolineato l’importanza di un approccio comunitario per promuovere stili di vita sani e contrastare i rischi legati al gioco d’azzardo.

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il direttore del Dipartimento di Salute Mentale Giuseppe Rao, Pietro Russo del Serd, Domenico Incorvaia del Centro di Solidarietà F.A.R.O., il portavoce della Questura Salvatore Gulizia e l’assessore comunale alle politiche sociali Alessandra Calafiore. Quest’ultima ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere interventi mirati e collaborativi con associazioni, servizi sociali e istituzioni.

Rao ha spiegato che gli sportelli saranno strumenti fondamentali per sensibilizzare sui rischi del gioco d’azzardo, mentre l’Asp sta introducendo la stimolazione magnetica transcranica per trattare casi di dipendenza grave. Gli psicologi coinvolti lavoreranno sulla prevenzione, fornendo consulenze e percorsi educativi.

Il progetto è sostenuto da numerosi enti del terzo settore, tra cui il Centro di Solidarietà F.A.R.O., la cooperativa “Santa Maria della Strada”, l’associazione Le.Lat. e la Fondazione Antiusura “Padre Pino Puglisi”. Partner importante è l’Arcidiocesi di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela tramite la Caritas diocesana. I quattro punti di ascolto saranno dislocati a Sant’Agata di Militello, Merì, Santa Teresa di Riva e Messina, coprendo l’intero territorio provinciale.

