Tribunale del Riesame: respinta la richiesta di arresto per Cuzzocrea

Salvatore Cuzzocrea non sarà sottoposto agli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame di Messina ha respinto la richiesta avanzata dalla Procura nell’ambito dell’indagine sui rimborsi che coinvolge l’ex rettore dell’Università di Messina. Il Collegio, presieduto da Vermiglio, ha confermato la decisione già assunta dal giudice per le indagini preliminari Eugenio Fiorentino, che aveva escluso la necessità di misure custodiali evidenziando una “sovrabbondanza di prove” tale da neutralizzare le esigenze cautelari.

Pur rigettando la richiesta di arresto, il Riesame ha disposto nei confronti di Cuzzocrea una misura interdittiva: la sospensione per la durata di un anno da ogni attività didattica, di ricerca e di laboratorio. Il provvedimento ha efficacia su tutto il territorio nazionale e riguarda tutti gli atenei italiani.

Le motivazioni della decisione, adottata dai giudici Silipigni e Aliberti, non sono ancora state depositate. Il Collegio ha comunque esaminato anche la documentazione difensiva relativa all’intenzione del docente di lasciare l’Università di Messina. Agli atti risultano richieste di trasferimento per mobilità inviate alle università Kore di Enna e Link Campus, con sedi a Roma e Catania. Cuzzocrea ha inoltre avanzato istanza di congedo o aspettativa per un anno, dal 2 gennaio al 31 dicembre 2026, al fine di dedicarsi all’attività presso l’ateneo romano.

L’inchiesta ha portato, a fine novembre, al sequestro di oltre un milione e mezzo di euro da parte della Guardia di finanza di Messina. Le contestazioni riguardano presunti rimborsi per acquisti ritenuti personali e missioni formalmente legate alla ricerca ma connesse, secondo gli inquirenti, alla partecipazione a eventi ippici. Nell’ordinanza di 700 pagine, il gip Fiorentino osserva che “tramite il cosiddetto rimborso spese” sarebbe stato “aggirato il sistema ordinario di uso dei fondi di ricerca e rendicontazione”, con l’uso di documentazione contabile ritenuta non pertinente o artefatta.

